Lanciano. Un protocollo d’ intesa tra Zes Abruzzo e l’Associazione tra enti locali del Sangro Aventino è stato siglato oggi al comune di Atessa. Presenti il commissario delle Zone economiche speciali (Zes), Mauro Miccio, e i sindaci di Atessa, ente capofila, Lanciano, Casoli, Paglieta, Guardiagrele, Fossacesia, Fara San Martino, Mozzagrogna e Poggiofiorito.

L’obiettivo dell’accordo è quello di aprire uno sportello unico e attrarre investimenti per favorire la crescita delle imprese già operative o la nascita di nuove realtà industriali. Già a gennaio c’era stata una prima iniziativa del sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, che aveva

incontrato il commissario Miccio.

“La firma del protocollo d’intesa – spiega Miccio – è utile anche per accelerare la collaborazione tra i comuni del Sangro. Oggi abbiamo confermato gli intenti e ampliato la possibilità di collaborazione dando anche servizi in più. E’ stato inoltre riaffermato l’inderagobilità di utilizzare le agevolazioni temporali”. Le grandi aziende hanno chiesto anche sostegni economici per la produzione di energia.”