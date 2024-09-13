L’Aquila. La Giunta regionale, riunitasi in seduta ordinaria, su proposta dell’assessore al Bilancio, Patrimonio e Sport, Mario Quaglieri, ha approvato, tra le altre cose, due delibere che escludono dall’utilizzo di edilizia residenziale pubblica alcuni alloggi a Castel di Ieri (AQ) e altri a Montesilvano (PE).

Sempre su iniziativa dell’assessore Quaglieri, la Giunta ha deliberato un contributo di 60mila euro al Comune di Castel del Monte per l’organizzazione della quarta edizione della “Nova Eroica Gran Sasso”; ha approvato gli obiettivi 2024 dell’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la committenza – Areacom, nell’ambito del ciclo delle prestazioni degli enti strumentali; e ha conferito a Elena Sico l’incarico di direttrice del Dipartimento Agricoltura.

Infine, su proposta dello stesso assessorato al Bilancio, è stato approvato il Bilancio Consolidato 2023, documento contabile consuntivo che evidenzia, in termini economici e patrimoniali, gli esiti della gestione della Regione e degli organismi, enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento.

Su iniziativa dell’assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, è stato approvato lo schema di protocollo di intesa che sancirà un accordo di reciprocità tra Regione Abruzzo e Regione Lazio per la stagione venatoria 2024/2025.

L’assessore ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, ha infine proposto una delibera che ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Abruzzo e FIRA per la rendicontazione e il monitoraggio del progetto ACeS – Salute-Ambiente-Biodiversità-Clima.