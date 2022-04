Nuove aperture centri anziani: si cercano 300 oss e infermieri, come candidarsi

Pescara. Il gruppo Sereni Orizzonti, una delle prime tre aziende italiane in ambito residenze per la Terza Età, assume urgentemente oss e infermieri per le strutture per anziani in apertura nel primo semestre dell’anno.

L’azienda friulana, attraverso i propri marchi, annuncia di avere in programma nuove aperture per l’anno 2022: in arrivo ci sono residenze per anziani in Piemonte (Borgo Ticino, San Gillio, La Loggia e Torrazza Piemonte), in Friuli-Venezia Giulia (Fontanafredda) e in Sardegna (Villacidro).

“Si tratta di circa 600 posti letto che richiederanno almeno 300 nuovi infermieri, fisioterapisti, oss e personale ausiliario”, dichiara Gabriele Meluzzi, amministratore delegato del gruppo – «La nostra azienda conta attualmente 80 Rsa sul territorio nazionale ed estero per un totale di 3000 lavoratori, che ogni giorno assistono oltre 5000 anziani con grande attenzione e cura. Siamo in costante crescita e orgogliosi di creare opportunità occupazionali in un settore di grande rilevanza sociale. La priorità principale rimane quella di investire sulle risorse del territorio e offrire un servizio con degli alti standard qualitativi».

“In Italia i percorsi di studi universitari e professionalizzanti non garantiscono un numero di nuovi professionisti sufficiente a coprire la crescente richiesta di assistenza alla Terza Età”, afferma Massimo Blasoni, azionista di maggioranza del gruppo, “Durante la pandemia, inoltre, c’è stato un forte assorbimento di queste figure professionali da parte degli ospedali e spesso ci vediamo costretti a estendere gli annunci di lavoro anche all’estero”.

Le selezioni sono aperte per oltre 300 figure professionali e i curricula possono essere inviati al sito www.sereniorizzonti.it, alla voce corporate – lavora con noi, o direttamente all’indirizzo e-mail [email protected], specificando nell’oggetto la provincia o la struttura per la quale ci si propone.