Castel di Sangro “Il Centro di salute mentale sarà trasferito, insieme ad altri servizi del territorio, nei locali della ex sede della Comunità montana di cui, con un sopralluogo nei giorni scorsi, è stata accertata l’idoneità”. Lo precisa la Direzione aziendale della Asl 1 Abruzzo sulla notizia, pubblicata da alcuni organi di stampa, in merito a problemi di accesso delle persone diversamente abili nell’attuale sede del Centro di salute mentale di Castel di Sangro.

“Nel sopralluogo del 23 aprile scorso”, spiega l’ingegner Federico D’Aulerio, responsabile del servizio Gestione ed ottimizzazione del patrimonio della Asl, “abbiamo verificato l’idoneità dei locali dell’ex sede della Comunità montana”.

“Lo stabile, articolato su tre livelli, per una superficie totale di oltre 1000 metri quadrati, è quindi adatto a ospitare i servizi sanitari. Siamo già all’opera”, conclude D’Aulerio, “con un progetto che prevede lavori di adeguamento con cui sarà possibile assicurare un ambiente accessibile a tutti, comprese le persone diversamente abili”.