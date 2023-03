San Salvo. Passa da 4 a 5 milioni e 550mila euro la dotazione a disposizione del Comune di San Salvo per la realizzazione del progetto della nuova scuola Sant’Antonio. A comunicarlo all’Ufficio Lavori pubblici il Servizio edilizia sociale e scolastica della Regione Abruzzo che segnala l’avvenuta rimodulazione della ripartizione, come da decreto del ministro dell’Istruzione.

“Ancora una volta San Salvo è presente nel piano di riparto dei fondi aggiornati della programmazione regionale per l’edilizia scolastica aumentando la dotazione con l’adeguamento dei capitoli di spesa passando da 4 a 5 milioni e 550mila euro. E’ stata ufficializzata la registrazione del decreto con l’assegnazione delle risorse finanziarie assegnate per la demolizione e la ricostruzione della scuola primaria e dell’infanzia Sant’Antonio – spiega il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis – inserite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per la misura della scuola per l’Italia di domani”.

No Content Available

“Dobbiamo dire che questa bella notizia è il risultato della costante attività svolta dall’Amministrazione comunale a guida del sindaco Tiziana Magnacca – evidenzia l’assessore ai Lavori Pubblici Eugenio Spadano – che nelle precedenti due legislature aveva puntato alla riqualificazione del patrimonio comunale con la messa in sicurezza degli edifici e delle scuole individuando i canali adeguati ai finanziamenti delle diverse opere pubbliche”.

Questo finanziamento prosegue nella messa in sicurezza e nell’efficientamento energetico degli edifici scolastici delle scuole primarie, iniziato nel 2014 con la scuola media di via Scopelliti, proseguita con l’ambizioso progetto del Polo scolastico di via Melvin Jones, con la palestra di via Ripalta, con la scuola materna di via Verdi, con la scuola elementare di via Ripalta in corso di realizzazione, e con la scuola elementare della Marina finanziata anch’essa con il Piano nazionale ripresa e resilienza.