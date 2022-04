Nuova Pescara e riunione sul piano servizi ambientali: la risposta della Fit-Cisl Abruzzo e Molise

Pescara. Si alzano le polemiche da parte della Federazione Italiana Trasporti, sulla riunione pescarese odierna e legata al tema della riunificazione dei servizi ambientali comunali. Scrive il comunicato di Fit -Cisl Abruzzo e Molise: “Con rammarico scopriamo attraverso i mass media che in queste ore si sta tenendo una riunione presso la sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara attinente il piano per la riunificazione dei servizi Ambientali Comunali della futura Nuova Pescara. Riteniamo inopportuno da parte degli organizzatori non aver invitato all’incontro le associazioni sindacali di riferimento che attualmente rappresentano oltre 400 lavoratori utilizzati dalle tre società della raccolta rifiuti nei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore”.

“Crediamo che la partecipazione delle parti sociali possa essere d’aiuto e dia sostegno affinché il processo di razionalizzazione delle funzioni comunali, quali ad esempio la raccolta dei rifiuti, venga espletato in armonia anche con le esigenze dei lavoratori. Siamo del tutto consapevoli e di conseguenza riteniamo di vitale importanza la transizione ecologica che Ambiente S.p.A. sta attuando con l’attivazione di progetti per la transizione verde nel capoluogo Adriatico, sia con il PNRR sia con il finanziamento attivato grazie alla Bei sottoscritto tra le parti il 19 Marzo per gli anni 2021-2025. Ci auguriamo che nei prossimi incontri venga ricostituito il processo istituzionale attraverso il coinvolgimento delle parti sindacali, al fine di poter contribuire attivamente alla riunificazione dei servizi della Nuova Pescara e condividere in maniera concertativa gli obiettivi previsti come aumento del riciclo e relativa economia circolare”.