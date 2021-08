Nuova conferenza stampa per Stefania Pezzopane, tema: vertenza lavoratori Inps

L’Aquila. Una prima settimana di Agosto, all’insegna di questioni e dibattiti politici rilevanti oltre che significativi per l’intera regione. La deputata piddina Stefania Pezzopane ha appena annunciato un nuovo incontro politico aquilano, dove il tema troverà titolo in: “La vertenza lavoratori call center Inps, una vicenda nazionale fondamentale per L’Aquila e L’Abruzzo”.

“Con la presente vi invito alla Conferenza stampa che terrò lunedì mattina 2 agosto alle ore 11 presso la sede del Pd in Via Paganica. Al centro della Conferenza stampa la vertenza nazionale per l’internalizzazione dei lavoratori dei call center che operano sulla commessa Inps. Una vicenda che riguarda oltre 500 lavoratori del nostro territorio”, specifica la parlamentare abruzzese.