Nubifragio nelle Marche, a lavoro anche decine di volontari della protezione civile abruzzese (le immagini)

L’Aquila. “Siamo venuti a portare la nostra solidarietà ma anche a ringraziare i volontari e le volontarie della protezione civile abruzzese che sono venuti qui a lavorare non appena verificatasi l’emergenza”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi nelle Marche insieme al suo staff, per incontrare il presidente Francesco Acquaroli e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.

Proprio dalla regione colpita da un violento nubifragio che ha dimostrato ancora una volta la fragilità dell’Italia davanti a eventi catastrofici che portano via anche vite umane, Marsilio ha commentato gli investimenti fatti sul dissesto idrogeologico anche in Abruzzo che però necessiterebbero ancora maggiore attenzione per una programmazione che sia più duratura nel tempo.

LE IMMAGINI DI SENIGALLIA OGGI E LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO MASSIMO OLIVETTI

I RINGRAZIAMENTI AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO MARCO MARSILIO

La colonna mobile arrivata nelle Marche è composta da 65 unità, volontari di protezione civile, 11 mezzi per movimento terra, sei mezzi antincendio per la rimozione dello strato fangoso, sei drovore di varia portata, per dare supporto alla Protezione civile della Regione Marche e ai Comuni maggiormente colpiti dalla violenta ondata di maltempo che ha causato vittime, diversi feriti e ingenti danni. Le attività sono concentrate sulla ricerca dei dispersi, sull’assistenza alla popolazione colpita, sulla pulizia delle strade e dei piani bassi degli edifici e sulla messa in sicurezza del territorio. L’intervento si articolerà in più giorni e il volontariato proveniente da tutta la regione Abruzzo si alternerà sul posto per garantire una qualificata e solidale operatività al fianco della popolazione colpita.