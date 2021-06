Notturna in spiaggia “La Luna Piena e la leggenda della casa abbandonata”

Roseto degli Abruzzi. Torna l’imperdibile notturna nella Riserva Borsacchio lungo la sua costa sotto la luce di una luna piena ad indicare la via.

Un viaggio fra natura e la suggestione del chiaro di luna alla scoperta della Riserva e della storia della Casa Verde e le sue leggende legate ad un delitto durante il dopoguerra.

Appuntamento alle 9.00 in Via Palermo, nel parcheggio retrostante il Mion e faremo una tappa alla rotonda di Via Makarska per i turisti dei campeggi ed hotel . Come sempre gratuita per offrire agli operatori opportunità di valorizzazione della città e delle sue offerte turistiche.

“Come sempre in collaborazione con Roseto Cammina, WWF, Italia Nostra, Legambiente, Centro Studi Cetacei e Circolo Chaicana con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e del Comune di Roseto”, commenta Marco Borgatti, presidente Guide del Borsacchio, “sarà un’altro appuntamento da non perdere del calendario estivo della riserva borsacchio ‘liberi di essere’ che riporta al centro la socialità dopo l’emergenza covid.

Usiamo gli spazi aperti per ritrovare noi stessi e il legame con il territorio”.