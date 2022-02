Nodo autostrade, blocco degli aumenti e messa in sicurezza: Stefania Pezzopane unita ai primi cittadini abruzzesi

Tornimparte. Stefania Pezzopane unita ai primi cittadini abruzzesi. La deputata PD questa mattina ha preso parte al presidio del casello di Tornimparte accanto ai sindaci del territorio:“ Stamattina con i sindaci e le sindache ho partecipato al presidio del casello di Tornimparte. Altri presidi in tutto l’Abruzzo. Contro gli aumenti e per la messa in sicurezza. Ho bloccato gli aumenti in questi anni con emendamenti importanti e l’ho fatto sempre in sintonia con i sindaci”.

“Ora però entro giugno”, prosegue l’esponente PD, “ci vuole una soluzione definitiva e sono qui con i sindaci per questo. Accelerare i lavori di messa in sicurezza ed abbattere i costi dei pedaggi è il mio obiettivo. Un aumento del 34% dei pedaggi autostradali sarebbe inaccettabile per i nostri pendolari e per turisti e viaggiatori. Insieme ai sindaci del territorio oggi abbiamo informato, sensibilizzato gli automobilisti su questa battaglia che da anni portiamo avanti”, conclude.