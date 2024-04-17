L’Aquila. Apprendiamo con soddisfazione la notizia, arrivata questa mattina a seguito dell’incontro tra il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Massimiliano Nardocci, e l’assessore all’istruzione della Regione, Roberto Santangelo che scongiura le pluriclassi nei plessi scolastici di Castelvecchio Subequo e Caramanico Terme.
Tuttavia, come lo stesso assessore all’istruzione scrive nel suo comunicato, si tratta di una deroga del tutto eccezionale per l’anno scolastico 2024-2025. E’ chiaro, quindi, che in futuro lo stesso problema potrebbe tornare a presentarsi. Basti pensare ai dati recentemente forniti proprio dall’Ufficio Scolastico Regionale che prevede per il prossimo anno scolastico 2.500 alunni in meno nelle scuole della regione, di cui 515 nella Provincia dell’Aquila.
Occorre quindi che la politica si faccia carico da subito di questa situazione per preservare anche nei prossimi anni le aree interne del territorio e le loro istituzioni scolastiche. Non si può continuare a procedere solo ed esclusivamente attraverso deroghe eccezionali, poiché non rappresentano una soluzione al problema, ma solo un modo per risolverlo temporaneamente.
Auspichiamo che la decisione intrapresa oggi dall’USR e dall’assessorato all’istruzione possa aprire la strada ad un dialogo serio e duraturo sull’argomento, che porti ad un lavoro comune volto a tutelare le aree interne ed i loro abitanti.