No Green Pass Abruzzo, oggi un flash mob di solidarietà per Cgil a Pescara

Pescara. Un flash mob organizzato davanti alla sede della Cgil di Pescara per esprimere solidarietà al sindacato per l’assalto subito dalla sede nazionale sabato scorso a Roma: ad organizzarlo per le 12 di oggi è il movimento di Nogreenpass-nontoccateiminori di Abruzzo e Marche. Lo hanno reso noto i rappresentanti del movimento Nico Liberati e Francesco Ciattoni.

“Ferma la nostra condanna”, spiegano in una nota, “per gli atti di violenza. Qualunque sia la provenienza. Abbiamo contattato telefonicamente il segretario generale della Cgil di Pescara, Luca Ondifero, con il quale abbiamo concordato un appuntamento. Esprimeremo la nostra solidarietà attraverso un flash mob, previsto per oggi alle 12, presso la sede del sindacato in Via Benedetto Croce a Pescara”.