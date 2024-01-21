L’Aquila. Oltre a Roccaraso, questo weekend in Abruzzo si scia anche a Ovindoli e a Campo Felice, mentre a Pescasseroli, Campo di Giove e a Monte Piselli la neve non è sufficiente per le piste, ma sono in funzione impianti per arroccamento pedonale. Anche a Campo Imperatore è in funzione la storica funivia, ma senza piste battute. Ieri Passolanciano-Maielletta è stata completamente chiusa causa nebbia. Non è operativo il comprensorio Vallefura di Pescocostanzo.

Nello specifico, infatti, dopo la notte della tanto attesa nevicata, la Monte Magnola di Ovindoli (L’Aquila) è aperta con 3 impianti e 2 piste. A Rocca di Cambio, la stazione di Campo Felice non può mettere a frutto i 10 centimetri di neve caduta ieri notte a causa di vento e nebbia. Ieri, infatti, “soltanto per accontentare i principianti e il campo scuola ci siamo impegnati per aprire una pista e 2 impianti”, spiega Gennaro Di Stefano.

Sempre a causa della nebbia sono stati fermi ieri gli impianti della Maielletta, la stazione in quota del comprensorio Passolanciano-Maielletta che ricade in diversi comuni delle province di Chieti e Pescara: “i gatti delle nevi non possono uscire con questa scarsissima visibilità”, chiarisce Venanzio Lagatta, direttore della stazione Maielletta We. “Oggi, domenica, sarà aperto l’impianto per snowboard e batteremo la pista azzurra ‘Panoramica’, la più lunga”, precisa Fabrizio Di Muzio, gestore di Passolanciano.

La stazione di Campo di Giove “tornata a nuovo con la sostituzione dei vecchi seggiolini dell’impianto, è aperta per pedoni, ma ancora non si scia a causa della mancanza di neve”, riferisce il gestore Ugo Salvi.

Anche a Pescasseroli si è aperti solo per arroccamento pedonale con la seggiovia quadriposto “Orsa Maggiore” e si è contato di poter innevare ieri notte la pista per principianti.

Monte Piselli, l’unica stazione di sci quest’anno operativa in provincia di Teramo, continua ad accogliere pedoni, ma “i 15 centimetri di neve caduti non sono ancora sufficienti per aprire le piste agli sciatori”, afferma il gestore Dario D’Agostino. Aperti anche un rifugio e 2 noleggi per ciaspole e slittini.