Rocca di Cambio. Boom di presenze oggi a Campo Felice, la stazione sciistica nell’Aquilano. Da questa mattina, gli impianti sci di Rocca di Cambio, sofferenti per via della mancanza di neve di questi ultimi mesi, come altri d’Abruzzo, sono stati letteralmente “presi d’assalto” dai turisti, arrivati anche con dei bus, da regioni limitrofe.

Una ripartenza che sancisce l’avvio della stagione tanto agognata dagli appassionati sciatori che ogni anno sono soliti visitare l’Altopiano delle Rocche innevato.

“È la prima domenica in cui abbiamo potuto accogliere nuovamente i turisti che amano frequentare le nostre montagne e che sono appassionati delle nostre piste”, il commento del sindaco Gennaro Di Stefano, anche direttore della Campo Felice, “è stata una giornata di festa. Siamo pronti ad accogliere, insieme alle attività ricettive del territorio, tutti gli sciatori e i turisti che vorranno scegliere Campo Felice. Per oggi stimiamo la presenza di 8mila persone”.

Tutto pieno, infatti, il parcheggio nel versante aquilano dell’impianto e allo stesso modo anche quello del versante di Rocca di Cambio, alla Brecciara.