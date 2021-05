“Nei borghi”: il nuovo singolo dell’abruzzese No Lodo dedicato alla vittime della mafia

L’Aquila. Si intitola “Nei Borghi” il nuovo singolo del cantautore abruzzese Franco Alfano, in arte No Lodo, disponibile a partire da oggi 23 maggio 2021. Il brano, prodotto in collaborazione con il musicista Diego Tomassetti al piano, ripercorre, secondo le sonorità e idee dei musicisti, gli attentati di mafia del 1992: la strage di Capaci avvenuta il 23 maggio e quella di via d’Amelio del 19 luglio di 29 anni fa, in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre a Francesca Morvillo e altri otto agenti della scorta.

No Lodo sceglie quindi di rilasciare “Nei Borghi” proprio nel giorno in cui ricorre l’anniversario dell’attentato a Capaci: “Le stragi di Capaci e di via d’Amelio in cima alla piramide. Il nostro paese, colluso fino al midollo, plagiato da una malattia insradicabile. Nei borghi muore umanità” recita infatti la canzone. La Studio Live Session è stata prodotta da Media Production Lab di Fernando Stati.

Il 2021 segna il debutto di No Lodo, autore classe 1989, conosciuto grazie alla militanza come frontman e autore nella prima band “Luci Rosse Senza Porno”, colleziona dal 2015 esibizioni dal vivo che gli consentono di aprire i concerti di: Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, Luca Barbarossa, Renzo Rubino, Management, Voina, Giorgio Ciccarelli, Silvia Mezzanotte, L’Orchestraccia, Punkreas.

Può vantare, inoltre, partecipazioni al “Meeting Del Mare 2019”, al Mei di Faenza e al “Sanremo Rock Festival” oltre a svariati festival e palchi minori dislocati soprattutto nel centro Italia. In Abruzzo, terra natìa, è ospite del “Non il solito Festival” e “Arzibanda” dove hanno lasciato traccia artisti come Mannarino, Levante e Diodato.

Lo scorso 14 gennaio No Lodo ha rilasciato il suo primo singolo dal titolo “Umana follia”, disponibile su tutti i digital stores e sulle piattaforme streaming, seguito da “Temere il fondo” e “Respira”.

Link del brano: https://www.youtube.com/watch?v=YxH6MyVaDWc