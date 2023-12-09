Avezzano. All’indomani della giornata di Boldi, protagonista ad Avezzano dell’accensione delle luminarie, monta la polemica per una frase dell’attore giudicata da molti offensiva nei confronti della città. La frase incriminata è stata pronunciata dall’artista qualche ora prima di arrivare in Abruzzo, precisamente nel momento della partenza da Milano. “N’do cazzo sta Avezzano?”, dice Boldi mentre sale in auto e viene ripreso con un telefonino.

Il video ha fatto subito il giro dei social causando ilarità ma anche molte reazioni sdegnate. Massimo Boldi è solito avere esternazioni del genere e intervallare le frasi con parolacce, fa parte del personaggio e fa scatenare risate in chi lo ascolta, ma questa volta non tutti hanno riso e piano, piano, si stanno levando cori di proteste. Una delle voci che si è levata contro la frase e contro l’amministrazione, è quella del consigliere comunale Tiziano Genovesi “Oggi ad Avezzano, un attore invitato e pagato quasi 9.000 € con i soldi pubblici si permette di offendere la nostra città”. Ha dichiarato Genovesi. “Curioso come alcuni consiglieri e supporter del primo cittadino, un tempo indignati per una battuta sul nostro vino, oggi saranno in prima fila a scattare foto con lui. Ironia della sorte, la città viene gestita come un cinepanettone, tra sprechi e performance discutibili”. Il riferimento è al cachet dell’attore, pagato 9 mila euro come ospite all’accensione delle luminarie, e alla polemica esplosa lo scorso anno per una frase pronunciata da Cristian De Sica in una scena del film “Natale a tutti i costi”.

“Na merda”, la frase, pronunciata da De Sica nei confronti del vino abruzzese, che provocò la reazione di sdegno dei produttori e di moltissimi cittadini. Questa volta dito puntato contro Boldi che, secondo l’opinione di molti cittadini, avrebbe offeso la città che lo ha invitato, a pagamento, a partecipare a un momento importante e gioioso, l’accensione delle luminarie che quest’anno è avvenuta tra risate e polemiche.