Natura e benessere: a Torino di Sangro inaugura l’area attrezzata di sport nei parchi

Torino di Sangro. Un’estate all’insegna del benessere e della natura: “Sport nei Parchi approda a Torino di Sangro, sulla costa dei Trabocchi”, scrive il comunicato di Enza Beltrone, “che entra a far parte della Palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. (Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita). Martedì, 12 luglio alle ore 18:00 sul lungomare Le Morge, il sindaco Nino Di Fonso con Domenico Scognamiglio – Segretario di Sport e Salute Abruzzo – e Massimo Luciani – Direttore ANCI Abruzzo – presenteranno Sport nei Parchi e l’Area Attrezzata di Le Morge. Testimonial sportivo del territorio l’ex CT della Nazionale italiana di Pallamano, il teramano Settimio Massotti (capocannoniere della Nazionale, 303 partite disputate in maglia azzurra, l’uomo dalle 1360 reti), già amico di Sport e Salute e presente a Pescara per Inclusione e a Penne per Sport nei Parchi linea intervento 2 (Isole di Sport allestite nel fine settimana per praticare l’Urban sport activity).

Inoltre, “Giuseppina Paolucci della storica Palestra Gimnica Torino di Sangro farà gli onori atletici di casa con la dimostrazione pratica dei QR CODE e della loro applicazione fisica. I QR CODE, posti su ogni singolo attrezzo, sono fruibili da smartphone e accedono ai video tutorial di esercizi utili all’allenamento, uguali per tutta Italia. Il progetto di Sport e Salute S.p.A. è condiviso con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Comune (beneficiario e attore), promuove il benessere attraverso il movimento nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. È stato pensato per i cittadini e per aumentare la pratica di sport in natura, gratuito, e senza età”. Il presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli a tal proposito ha dichiarato: “la Società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. Sport nei Parchi aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese “. “A quattro passi dalle acque dell’Adriatico e dalla Linea Verde abruzzese, che segna il percorso dedicato alla mobilità sostenibile per ciclisti e camminatori, si trova l’Area Attrezzata di Le Morge con le sue macchine digitalizzate. Ora, tra storia e riserve naturali, si può accedere alla cummunity di Sport nei Parchi che fonde tecnologia e natura per favorire l’equilibrio umano negli spazi aperti”, conclude il comunicato.