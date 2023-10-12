Montesilvano. Nel corso della settimana, sono state eseguite, da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, mirate attività di polizia giudiziaria volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I servizi, svolti nel territorio di competenza, hanno consentito ai militari del N.O.R. della locale Compagnia, nella nottata dell’11 ottobre, di trarre in arresto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un soggetto cl.98 originario di Como.

Nella circostanza i militari, impegnati in specifico servizio perlustrativo, hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto all’altezza di via Abruzzo a Montesilvano. Lo stesso, alla vista della pattuglia, ha tentato di dileguarsi. A tal proposito si è ritenuto opportuno sottoporre il soggetto ad un controllo di polizia ed in quel frangente, lo stesso, ha assunto sin da subito un atteggiamento sofferente e poco collaborativo. A questo punto gli operanti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale che si è conclusa positivamente in quanto veniva rinvenuto, abilmente occultato all’interno di un marsupio, un involucro contenente 1 grammo circa di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Sulla base delle risultanze investigative acquisite, le operazioni sono state estese anche presso il domicilio dell’indagato dove a seguito di perquisizione è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente e nello specifico 7 grammi di hashish e 14 grammi di cocaina, occultata all’interno della fodera di un cuscino. La sostanza stupefacente è stata debitamente repertata e sottoposta a sequestro. In considerazione degli elementi acquisiti dai militari dell’Arma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la casa circondariale di Pescara in attesa dell’udienza di convalida.