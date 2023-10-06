L’Aquila. Stimolare la crescita dell’economia circolare per preservare le risorse naturali e mitigare l’impatto ambientale delle attività umane; potenziare una filiera agroalimentare per renderla sostenibile, favorendo la competitività delle aziende agricole; sviluppare progetti integrati in materia di mobilità e fonti di energia rinnovabile in contesti isolati.

Con questi obiettivi nasce la Green Community “Majella Madre”, una comunità locale costituita dai comuni di Pacentro, Pettorano sul Gizio, Campo di Giove, Cansano, Rocca Pia, Rivisondoli e Pescocostanzo, tutti coordinati e associati tra loro. Nelle scorse settimane, su input del vice presidente della Giunta, Emanuele Imprudente, la Giunta regionale ha dato il via libera alla presa d’atto della costituzione della nuova Green Community.

La nuova compagine è stata destinataria di un finanziamento PNRR di € 3.349.145,00, oltre la quota di €. 757.351,00 quale cofinanziamento a carico del Comune di Pacentro, capofila del progetto. “Con questa terza Green community – dichiara il vice presidente della Regione Abruzzo con delega, tra le altre, all’Ambiente e all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – stiamo proseguendo il nostro cammino verso un futuro di sviluppo economico del territorio più responsabile ed ecocompatibile. L’obiettivo – prosegue – è quello, in particolare, di promuovere una gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale e nell’attuare una pianificazione forestale pienamente rispondente alle esigenze delle comunità locali.

Inoltre – continua il vice presidente – da anni ci siamo impegnando nello sviluppo di progetti integrati, abbracciando concetti di circolarità, mobilità e fonti di energia rinnovabile, soprattutto in contesti isolati e comunità locali. Puntiamo infine – afferma ancora Imprudente – a migliorare la capacità di gestione efficiente dei rifiuti, implementando il paradigma dell’economia circolare”.

È stato il Comune di Pacentro, capofila del progetto, a presentare domanda di finanziamento nell’ambito del PNRR per la linea d’intervento M2C1- Investimento 3.2 Green Communities. Ai territori vincitori del bando andranno oltre 3 milioni quattrocento mila euro provenienti dalle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e finalizzati a “realizzare azioni di sviluppo energetico e ambientale per uno sfruttamento equilibrato delle risorse di cui dispongono”. In totale in Italia sono stati finanziati solo 30 progetti di questo genere, tra cui proprio “Majella Madre”.

“È un progetto che guarda al futuro – dichiara Guido Angelilli, sindaco di Pacentro – teso a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo l’adozione di fonti energetiche rinnovabili e l’implementazione dei principi propri dell’economia circolare. Per il nostro territorio – continua Angelilli – che da tempo ha sviluppato importanti sinergie, è l’occasione di compiere un ulteriore significativo passo in avanti, al fine di promuovere modelli di sviluppo che siano tanto sostenibili quanto in grado di stimolare una reale crescita economica e il benessere sociale di tutta la Green community”.