L’Aquila. Il 4 e 5 marzo, in Abruzzo, i fisioterapisti della regione sono stati chiamati ad esprimere il voto per la propria rappresentanza Ordinistica. È stata la prima volta in quanto gli ordini dei fisioterapisti (OFI) nascono solo adesso, dopo un cammino di più di 60 anni di realtà associativa e 4 di ordinistica.

L’8 settembre 2022 il governo ha firmato il decreto istitutivo , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre ed il 15 dicembre sono nati gli OFI e la relativa federazione, la FNOFI.

L’OFI Abruzzo è il primo ordine ad essere nato in quanto prima regione ad aver espletato le elezioni, svoltesi ad Avezzano e San Giovanni Teatino. Il manifesto elettorale ha espresso importanti sfide che questo gruppo intende portare avanti con determinazione mettendo in campo esperienza, ascolto, confronto e professionalità.

La funzione fondamentale di un Ordine Professionale, in quanto organo sussidiario dello Stato, è tutelare l’interesse pubblico e quindi diventa fondamentale tutelare la dignità, l’autonomia e la professionalità dei fisioterapisti e promuovere la qualità dei servizi offerti al cittadino. Obiettivi dell’Ordine saranno proseguire la crescita che la professione ha avuto in vari ambiti (clinico, didattico, manageriale, accademico), ma anche affrontare problematiche ancora presenti quali l’abusivismo, le retribuzioni non adeguate in certe strutture, le difficoltà nello sviluppo della formazione universitaria e nell’accesso al mondo accademico. Saranno quindi attivati gruppi di lavoro indirizzati ad affrontare le tematiche fulcro del fisioterapista, ma fondamentale sarà anche lo sviluppo di una rete di relazioni con i pazienti tramite le loro associazioni, con le società scientifiche e le agenzie di formazione per agevolare lo studio degli iscritti.

Il Consiglio Direttivo è cosi composto: Stefano Maceroni – Presidente Luciana Di Matteo – Vice Presidente Ginesio Picchini – Segretario Alessandro Primavera – Tesoriere Consiglieri: Anna Rossi, Giovanni Di Gregorio, Antonella PPicciani, Dino Macera, Antonella Di Iulio, Filippo Sette, Barbara Amirante, Francesco Libertini, Cesidia Centoletti, Vanessa Rossi, Giovanni Pietro Giuliani Collegio Revisori dei conti: Francesco Ciardone, Agostina Ciccarelli, Francesco Appoloni.

Il manifesto elettorale ha espresso importanti sfide che questo gruppo intende portare avanti con determinazione mettendo in campo esperienza, ascolto, confronto e professionalità. La funzione fondamentale di un Ordine Professionale, in quanto organo sussidiario dello Stato, è tutelare l’interesse pubblico e quindi diventa fondamentale tutelare la dignità, l’autonomia e la professionalità dei fisioterapisti e promuovere la qualità dei servizi offerti al cittadino. Obiettivi dell’Ordine saranno proseguire la crescita che la professione ha avuto in vari ambiti (clinico, didattico, manageriale, accademico), ma anche affrontare problematiche ancora presenti quali l’abusivismo, le retribuzioni non adeguate in certe strutture, le difficoltà nello sviluppo della formazione universitaria e nell’accesso al mondo accademico. Saranno quindi attivati gruppi di lavoro indirizzati ad affrontare le tematiche fulcro del fisioterapista, ma fondamentale sarà anche lo sviluppo di una rete di relazioni con i pazienti tramite le loro associazioni, con le società scientifiche e le agenzie di formazione per agevolare lo studio degli iscritti.