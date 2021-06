Nasce in Abruzzo il nuovo Istituto Tecnico Superiore “ Turismo e Cultura”

Teramo. La Regione Abruzzo ha annunciato oggi che il nuovo ITS “Turismo e Cultura” sarà realizzato dalla cordata di istituzioni e imprese di cui fa parte il Comune di Mosciano Sant’Angelo e verrà ubicato nei locali dell’ex Centro Fieristico del Mobile. “Esprimiamo grande soddisfazione per questa notizia – dichiara il sindaco di Mosciano Sant’Angelo Giuliano Galiffi – si tratta infatti di un grande risultato perseguito sin dall’avvio di questo stimolante progetto. Come Amministrazione comunale siamo stati tra i promotori, insieme all’Università di Teramo, a Confindustria Teramo, all’Istituto Superiore “Crocetti – Cerulli” di Giulianova e ad altri enti territoriali, dell’avvio di questo percorso e oggi possiamo annunciare che la nuova scuola di formazione, unica in Abruzzo nel suo genere, avrà casa nel nostro territorio comunale e troverà accoglienza nei locali dell’ex Centro Fieristico del Mobile, location di grande pregio e ormai sempre più vocata a essere centro multiservizi”. L’immobile, sito a Mosciano Stazione in prossimità del casello autostradale, è attualmente sede degli uffici della Camera di Commercio del Gran Sasso e dell’Agenzia delle Dogane, oltre ad ospitare l’Autostazione degli autobus di Tua in corso di realizzazione. Gli I.T.S. costituiscono un segmento di formazione terziaria non universitaria e rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo in quanto espressione di una strategia nuova fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali.

La fondazione che vedrà nascere il nuovo I.T.S. sarà partecipata da 36 partner in qualità di soci fondatori tra enti locali, enti territoriali, imprese, associazioni di datoriali e di categoria ed enti di formazione, oltre al supporto di altri 32 enti e scuole nazionali ed esteri. “Abbiamo fortemente voluto far parte di questo partenariato che vede insieme enti locali, Università, imprese e associazioni di categoria che rappresentano larga parte del territorio regionale” sottolinea il Consigliere Comunale Mirko Rossi, delegato dal Sindaco ai rapporti con Enti e partecipate, che ha seguito l’iter sin dall’inizio. “La scelta di proporre come sede il Centro Fieristico del Mobile, una struttura in forte rilancio e collocata in una posizione strategica e facilmente raggiungibile da tutti, si è rivelata azzeccatissima e così oggi mettiamo a segno un altro punto nella partita del rilancio di Mosciano Stazione e della sua vocazione orientata verso il terziario”.

Ai percorsi degli I.T.S. accedono, a seguito di selezione, i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. L’I.T.S. “Cultura e Turismo” sarà aperto alla partecipazione di circa 60 ragazzi su percorsi formativi di durata biennale e almeno il 30% della durata dei corsi sarà svolto in azienda, stabilendo un legame molto forte con il mondo produttivo attraverso stage anche all’estero. Al termine del corso si conseguirà il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF. “E’ doveroso da parte nostra ringraziare tutti i partner che hanno consentito questo risultato, a partire dall’Università di Teramo e dell’Istituto Superiore “Crocetti – Cerulli” di Giulianova che ha svolto il ruolo di capofila – conclude il Consigliere Mirko Rossi – ora abbiamo davanti a noi un percorso che porterà alla creazione della nuova fondazione I.T.S. che, di fatto, consentirà l’apertura di una nuova scuola unica nel suo genere in Abruzzo sul nostro territorio”.