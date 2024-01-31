L’Aquila. La Giunta della Regione Abruzzo ha approvato, nella riunione odierna, una serie di provvedimenti in tema di sanità, agricoltura, riorganizzazione interna, università e ambiente.

Su indicazione del vice Presidente Emanuele Imprudente formalizzato il tavolo politico-strategico regionale con le organizzazioni professionali agricole, cosiddetto ‘tavolo verde’ quale sede di consultazione per la definizione delle scelte strategiche del comparto agricolo e delle aree rurali. Approvate modifiche al Regolamento generale dell’A.R.T.A. relativamente ad adeguamenti normativi e integrazioni in linea con gli indirizzi regionali. Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì approvata la delibera con cui viene determinato il numero di operatori socio sanitari (OSS) da formare mediante i corsi di formazione, organizzati annualmente presso le Asl. Il complessivo fabbisogno è pari a 420 unità.

Al fine di stabilire modalità uniformi, aggiornate e coerenti con la situazione attuale delle “case funerarie” l’Esecutivo ha dato mandato ad un tavolo tecnico, di procedere con l’aggiornamento e il monitoraggio in attuazione della “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”. Si tratta di elaborare un documento tecnico sulle linee aggiornate di indirizzo regionale per regolamentare il prelievo delle matrici biologiche ed il corretto trasporto e conservazione delle stesse, propedeutici alla cremazione umana. Approvati programmi e fabbisogni presentati dalla ASL di L’Aquila e dalla ASL di Teramo quale documento programmatico della Regione. Il D.L. n.18/2020 ha previsto infatti, risorse finanziarie al fine di attivare aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19. Dopo una ricognizione effettuata con le quattro ASL abruzzesi, le Asl di L’Aquila e Teramo hanno comunicato di aver attivato aree contemplate dal Decreto legge e hanno quindi presentato il relativo programma. Nominati i 10 componenti della Commissione Paritetica Regionale per l’ALPI (Attività libero professionale intramuraria). Sempre su proposta dell’assessore Verì, la Giunta ha preso atto ed approvato il documento tecnico denominato “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per il trattamento dei disturbi depressivi”, redatto nell’ambito dell’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo con il contributo del Servizio Programmazione Socio-Sanitaria e del Gruppo Tecnico. Su proposta dell’assessore Mario Quaglieri via libera al protocollo d’Intesa per la prevenzione ed il contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, (Legge n. 113/2018), nonché delle direttive impartite in materia dal ministero dell’Interno. Approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per l’annualità 2024.

Approvata una parziale revisione dell’assetto organizzativo del Dipartimento Risorse, prevedendo di suddividere il Servizio “Bilancio-Ragioneria” in due distinti Servizi denominati “Ragioneria Generale” e “Bilancio” e di accorpare i Servizi “Innovazione” e “Gare e Contratti”, costituendo un unico Servizio denominato “Innovazione, Gare e Contratti”. Su proposta dell’assessore al Sociale, Pietro Quaresimale, via libera all’atto di indirizzo per l’adesione al progetto “Asimmetrie 6 Abruzzo e Molise” (azione di sistema integrato multiregionale medio-adriatico contro la tratta e lo sfruttamento e per l’inclusione socio-lavorativa delle vittime), nell’ambito del Bando n.6 pubblicato ad inizio anno in Gazzetta ufficiale, e all’accordo di collaborazione con la Cooperativa Sociale On the Road Onlus. Approvato anche il bilancio di previsione 2024/2026 dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti e Pescara, già deliberata dal consiglio di amministrazione della stessa Adsu. Disco verde anche al documento riepilogativo delle specifiche tecniche dei veicoli, delle uniformi e delle dotazioni della polizia locale della Regione Abruzzo. Questo al fine di proseguire il percorso di attuazione della Legge Regionale n. 42/ 2013, avviato con l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio regionale, volto ad uniformare le strutture di Polizia locale di ambito municipale e provinciale della Regione e favorirne la strategica collaborazione per il potenziamento dei servizi alla collettività. Su iniziativa dell’assessore alla gestione dei Rifiuti, Nicola Campitelli, approvate le linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale, mediante metodi di calibrazione basati sui rifiuti effettivamente conferiti dalla singola utenza, sulla base della Legge regionale n.45 del 2020. Al tempo stesso, vengono messi, a disposizione dei Comuni, dei Regolamenti tipo al fine di favorire l’avvio e la standardizzazione della tariffazione nella Regione Abruzzo, così da garantire equità fiscale, uniformità nelle modalità di applicazione sull’intero territorio regionale e favorire al contempo l’avvio della tariffazione puntuale.