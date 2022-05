Castelvecchio Subequo. Nasce a Castelvecchio Subequo il Comitato “24 maggio”. La proposta nata per iniziativa dell’Aics Abruzzo, il Ceos Onlus Abruzzo e il Centro Anziani “Lacetelene”, prende spunto proprio dalla data del 24 maggio 1935 quando alla squadra di minatori dell’Impresa Girola fu consegnata la medaglia per aver stabilito il Record di avanzamento galleria nelle 24 ore di m. 30,10.

Francesco Olivieri, mentre conduceva alcune ricerche sui minatori, si trovò di fronte alla notizia del ritrovamento e informò la comunità e l’amministrazione con l’obiettivo di ricostruire questa meravigliosa storia.

Siamo arrivati al 2022… Questa è una Storia che secondo noi ha un valore che va al di là delle date e dei record, è la Storia dei castelvecchiesi che hanno fatto un lavoro difficile per costruire un paese moderno e le loro opere sono i “monumenti” sparsi in tutto il territorio nazionale (e non solo).

L’obiettivo del comitato è quello di rendere memoria a questa pagina di storia locale restituendo il valore che merita, dobbiamo farlo non solo per chi ha perso la vita e per chi ha ha sofferto per contribuire allo sviluppo del Paese, lo dobbiamo anche per non far si che si perda una parte di noi, quella più vera per la quale il ricordo rappresenta l’anima ma anche la coscienza di Castelvecchio.