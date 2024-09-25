L’Aquila. Si terrà venerdì 27 settembre, nella sala Fabiani presso Palazzo dell’Emiciclo alle 11, la conferenza stampa di presentazione della Rassegna Cameristica ”Note d’Autunno”. Presente all’incontro l’assessore regionale alla cultura Regione Abruzzo dottore Roberto Santangelo, il manager della Società Gabbianella club events Gianluigi Osteri, la direttrice artistica Claudia Scatena e tutti i rappresentanti dei comuni coinvolti nel progetto.

La rassegna, giunta alla sua IV Edizione, si svolgerà nei giorni 4-5-6 ottobre 2024 ma prenderà il via con una eccezionale anteprima il 28 e 29 settembre 2024. Il progetto “Note d’Autunno” nasce nel 2021 dal desiderio della direttrice artistica Claudia Scatena, pianista originaria di Capistrello, di dare vita ad una serie di eventi che vedano coinvolti quei piccoli centri del comprensorio nei quali, con poche eccezioni, è quasi del tutto assente una programmazione artistico/culturale.

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L’obiettivo primario è porre l’accento sull’importanza di una reale, seppur limitata programmazione, che veda la partecipazione di giovani ensemble da camera provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa, nonché eccezioni del territorio. Anche quest’anno la Rassegna è interamente prodotta dalla Società Gabbianella club events, società di produzione, gestore di teatri, allestimenti mostre, leader nell’organizzazione di eventi culturali di grande richiamo artistico e turistico, che vanta tra i maggiori clienti, Enti pubblici come il Comune di Napoli, Città metropolitane e Regione Campania. La scelta di un festival itinerante in luoghi insoliti è dettata dalla volontà di raggiungere quante più località possibili con una programmazione artistica di livello che possa mettere in risalto le bellezze dell’entroterra abruzzese. I concerti saranno inoltre affiancati da passeggiate di trekking urbani a cura delle associazioni locali volti alla scoperta di suggestivi borghi e meraviglie naturalistiche.