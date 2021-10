Museo Nazionale d’Abruzzo, L’Aquila: entrata gratuita ad ottobre ai donatori della Susan G. Komen

L’Aquila. Il MiC e Komen Italia insieme per promuovere la cultura della prevenzione per i tumori al seno.

Per tutto il mese di ottobre, in occasione dell’edizione 2021 di Race for the Cure, organizzato dalla Susan G. Komen Italia dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l‘entrata al Museo Nazionale d’Abruzzo, e nei musei aderenti, sarà gratuita per coloro che presenteranno in biglietteria la ricevuta della donazione effettuata all’Associazione.

Un progetto di sensibilizzazione che vedrà in molte città la Carovana della Prevenzione offrire esami gratuiti alle donne in difficoltà, maggiormente importante quest’anno a causa della pandemia e della conseguente difficoltà ad eseguire la diagnostica, strumento fondamentale per una possibile guarigione.

Ufficio stampa MuNDA –

Museo Nazionale d’Abruzzo

Via Tancredi da Pentima

67100 L’Aquila

Tel. 0862.28420

Orario Museo Nazionale d’Abruzzo – Da martedì a domenica orario continuato 8.30/19.30. Chiusura biglietteria ore 19.00 – Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €. Ampio parcheggio a disposizione