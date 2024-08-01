L’Aquila. Il prossimo 4 agosto torna l’appuntamento con l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali per # domenicalmuseo.
Il Museo Nazionale d’Abruzzo sarà aperto nelle due sedi con il seguente orario:
MuNDA : dal martedì alla domenica 8.30/19.30.
Ultima entrata ore 19.00. Un’occasione per vedere le opere appena riconsegnate dopo mesi di restauri
effettuati dal team di Emanuele Marconi:
- Natività della Vergine di Francesco da Montereale, tempera su tavola, post 1531. Il dipinto descrive tre episodi della vita di Maria; interessante la capacità dell’artista di caratterizzare i volti dei suoi personaggi, direttamente presi dal popolo, con l’ancella che versa
- acqua nelle mani della levatrice.
- Madonna in trono con Bambino del Maestro di San Silvestro, legno scolpito e dipinto in policromia con dorature, prima metà XIV secolo. Tra gli esempi più pregevoli della scultura trecentesca abruzzese dal gusto francesizzante, spiccatamente angioino.
- Madonna in trono con il Bambino di Giovanni di Biasuccio, legno intagliato e dipinto, seconda metà del secolo XV. Il gesto di benedire, con la naturalezza e la spontaneità del gioco, sottolinea magistralmente la dolcezza nell’evocazione dei sentimenti tipica dell’arte di ispirazione francescana.