Atri. “Non si può più attendere, occorre riaprire subito il Museo Capitolare di Atri, uno dei più antichi d’Abruzzo, all’interno del quale si trovano sculture, dipinti e manoscritti di assoluta importanza”. È quanto dichiara il giornalista atriano Marino Spada, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista DC-UDC, promotore di iniziative culturali della città Ducale, come il Premio Nazionale di Giornalismo presieduto da Gianni Letta e la rassegna letteraria “Incontri d’Autore”.

“Un patrimonio unico”, prosegue Spada, “che non può essere precluso, per ragioni incomprensibili, all’accesso di moltissimi turisti che visitano Atri durante l’anno e restano negativamente impressionati dall’impossibilità di accedervi”.

“Si tratta di un luogo inserito tra i percorsi delle visite turistiche a livello nazionale”, sottolinea Spada, “ed è necessaria l’immediata riapertura da parte degli organi competenti anche per l’indotto commerciale che ne consegue per l’economia locale e le attività commerciali del posto”.