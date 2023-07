L’Aquila. “La scelta del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano di dotare di autonomia, in base al decreto approvato l’altro giorno in consiglio dei ministri, il museo archeologico nazionale d’Abruzzo di Chieti è un’ottima notizia perché lo rafforza, consente di elevarne la qualità e la fruibilità”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo.

“Si tratta di un primo e importante intervento di riorganizzazione dei musei statali italiani”, spiega Liris, “l’autonomia è una scelta operativa che consente di elevarne la qualità e la fruibilità. Alla luce dell’esperienza positiva dei primi 44 musei già dotati di autonomia speciale, si vuole estendere un modello di gestione virtuoso che vede il museo come punto di aggregazione culturale e sociale”.

“Essere autonomi significa avere una gestione manageriale che permette decisioni rapide nell’ottica della tutela e della promozione delle strutture”, osserva il senatore.