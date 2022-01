Muore per Covid una donna di 47 anni a Pescara, non era vaccinata

Pescara. Nessun vaccino per la 47enne che si è appena spenta nel pescarese a causa del Covid. Residente in un comune della provincia è morta per le conseguenze del virus all’ospedale di Pescara, dove era ricoverata in terapia intensiva. La donna, secondo quanto appreso, non aveva particolari patologie e non era vaccinata. Solo una settimana fa, sempre nel nosocomio pescarese, è morto un 45enne dell’area metropolitana: neanche lui era vaccinato. Intanto, sono 3.633 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Si registrano otto decessi recenti. Si tratta di persone di età compresa tra 47 e 105 anni: due in provincia di Chieti, due in provincia di Pescara, due in provincia di Teramo. Gli altri due decessi sono risalenti ai giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle Asl.