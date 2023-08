L’Aquila. Il 6 agosto per #domenicalmuseo, l’iniziativa ministeriale che torna ogni prima domenica del mese, le due sedi del museo nazionale d’Abruzzo avranno l’entrata gratuita.

Al castello cinquecentesco sarà possibile visitare il mammut, aperto quotidianamente dal 1° agosto fino al 3 settembre, dalle 9.30 alle 19.30 ultima entrata ore 19.

Al MuNDA, in via Tancredi da Pentima, di fronte alle 99 cannelle, oltre alle collezioni permanenti è in corso la mostra “Il Maestro di Campo di Giove. Ricomporre un capolavoro” curata da Federica Zalabra e Cristiana Pasqualetti con un allestimento inedito: apparati virtuali, pannelli didattici, pannelli tattili e qr code per approfondimenti tematici.

Orario 8.30/19.30 ultima entrata ore 19. Nel mese di agosto gli unici due giorni di chiusura nelle due sedi saranno lunedì 7 e 21.