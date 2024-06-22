Sant’Eufemia. Il sodalizio Functional Fit Cycling Team-360 Sport&Fitness sta preparandosi all’appuntamento di punta della sua attività organizzativa annuale, in programma domenica 23 giugno a Sant’Eufemia a Majella.

Giunta alla sesta edizione, la Granfondo Mtb Maiella-Morrone è una manifestazione che ormai è entrata nel novero dei circuiti Mtb Abruzzo Cup, Sulle Orme dei Sanniti e Race Cup Centro Italia Mtb. Ci sarà pertanto interesse e partecipazione per chi vuole optare per la granfondo agonistica di 40 chilometri con 1600 metri di dislivello, o portarla a termine anche con e-bike (bici a pedalata assistita).

La gara parte dal comune di Sant’Eufemia a Maiella e il tracciato prevede la percorrenza di strade comunali e di sentieri regolarmente tracciati e indicati come percorsi ciclopedonali. La parte alta del percorso sarà ripetuta due volte, al secondo giro per rientrare in paese ci sarà l’attraversamento nei pressi del rifugio Passo San Leonardo. Si riprende di nuovo il sentiero tracciato che scende in direzione Rocca Caramanico per poi rientrare nel sentiero del vecchio mulino e ritornare in paese per l’arrivo a Sant’Eufemia.

La partenza è prevista alle 9:30 dal Centro Info Turistiche di Sant’Eufemia, ci si può iscrivere alla vigilia della gara alla quota di 30 euro e anche in loco versando la quota di 35 euro.

Come lo scorso anno, si rinnova con la Granfondo Mtb di Campo di Giove la gran combinata della Majella, tenendo conto dei partenti e degli arrivati al traguardo con annessa premiazione dedicata alle tre squadre con il miglior rendimento partecipativo in entrambe le manifestazioni.