Motori: N5 di Dedo Engineering, un’auto da rally abruzzese

Teramo. Un pilota di rally, anche imprenditore e ingegnere, dopo aver importato dalla Spagna una innovativa categoria di auto da rally ne è diventato anche il costruttore ufficiale in Italia; non solo, è già in fase di studio l’implementazione di un motore elettrico. Si tratta di Alfredo De Dominicis, teramano doc, che, pur continuando l’attività di pilota, si sta dedicando a questa nuova avventura tramite la sua azienda, Dedo Engineering. La nuova categoria di auto è la N5, un prodotto assemblato con telaio e meccanica comune su scocche di diversi marchi automobilistici. Un’idea nata in Argentina, proseguita in Spagna e Australia e ora in sviluppo in Italia, grazie anche all’Aci sport che ne ha consentito l’omologazione.

De Dominicis, però, non si è limitato all’aspetto commerciale e sportivo e punta allo sviluppo tecnico e alla costruzione. È nata così la collaborazione con la Tedak Racing di Reggio Emilia per i prototipi da competizione. Inoltre, le joint venture proseguono con realtà imprenditoriali d’Abruzzo. “Il primo partner, in ordine di tempo – spiega De Dominicis, è

stata la Pieffe Auto di Teramo, concessionaria Peugeot, con cui è partito il primo modello derivato dalla nuova 208. Ma gli interventi sul modello di serie sono molti e le vetture vengono stravolte sia a livello di telaio, che di meccanica che di estetica. Entra così in gioco anche la International Pur components di Teramo, azienda leader in Europa nella fabbricazione di poliuretano e suoi derivati, già impegnata nella componentistica per marchi come Ferrari e Lamborghini”. La International Pur components sta progettando nuove protezioni interne, con speciali materiali assorbenti in grado di aumentare la sicurezza dell’equipaggio. Inoltre, sta sviluppando la carrozzeria esterna che darà la forma alla vettura. Un’altra azienda abruzzese coinvolta nel progetto è la Steelte di Teramo, specializzata in servizi ad altissima tecnologia per la progettazione, scansione e stampa in 3D. Infine c’è la Oslv Italia di Roseto, specializzata nella costruzione di motori elettrici e impianti tergi, fornirà consulenza e prodotti di alta qualità per garantire la migliore pulizia del parabrezza.