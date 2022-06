Motocross: Rasetta del Virtus Racing Team in testa al Campionato

Pescara. Nuova prova del Campionato ASI regionale Abruzzo-Molise Master Mx1, domenica 29 Maggio, per il pilota Loris Rasetta del Virtus Racing Team in testa alla classifica.

Il pilota di Loreto Aprutino (PE) che corre con una Gas Gas numero 619 al 101 Motor Park dell’Aquila ha raggiunto degli ottimi risultati. Le qualifiche segnate da un buon tracciato sistemato a dovere e da tanto grip, sono stati l’occasione per provare varie linee ed un set up diverso che sono valsi a Rasetta un 6° assoluto e 2° di categoria.

Nella Gara 1, dopo la partenza in testa al gruppo, è transitato 1 ° assoluto alla prima curva. Verso metà gara quando era secondo assoluto e primo di categoria, una scivolata in una curva è stata determinante per lasciarsi sfuggire la seconda posizione, chiudendo 3° assoluto e 2° di categoria.

La Gara 2 è stata contraddistinta da una buona partenza che ha visto passare il pilota pescarese 3° alla prima curva. A seguito di un contatto pesante avvertito da dietro è slittato di una posizione e, dopo un paio di giri in quarta posizione, ha riconquistato la terza posizione. Si è concentrato per imprimere il suo ritmo nonostante alle spalle avesse il quarto che stava rimontando terreno, con la consapevolezza che si trattava dell’avversario con cui si stava giocando la vittoria. Con molta attenzione e non commettendo nessun errore, Loris Rasetta ha continuato imperterrito fino alla bandiera a scacchi e nell’euforia totale ha chiuso 3° assoluto e 1° di categoria.

A vincere l’assoluta dell’Aquila è stato il pilota Paolo Ricciutelli, assente invece a causa di un infortunio, Matteo Risdonne avversario del pilota del Virtus Racing Team in Campionato.

“È stata una bella giornata contrassegnata anche dal meteo favorevole– ha spiegato Loris Rasetta a fine gara- Finalmente si iniziano a registrare dei miglioramenti sul mio punto debole, ovvero le partenze”.