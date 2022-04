Mostra del fiore Florviva, edizione da record: 60 mila visitatori

Pescara. Circa 60 mila persone hanno partecipato, da sabato 23 a lunedì 25 aprile scorsi, a Mostra del Fiore Florviva, la più importante rassegna florovivaistica del centro sud Italia, ideata e promossa da Arfa Associazione Regionale Florvivaismo Abruzzese, Assoflora Associazione dei Produttori Florvivaisti Abruzzesi e Camera di Commercio Chieti Pescara. Tre giorni intensi, durante i quali, complice il bel tempo, i visitatori hanno toccato con mano la grande qualità dei produttori abruzzesi, affiancati anche da operatori nazionali ed esteri. Grande la soddisfazione degli espositori, che sentivano l’esigenza di un evento in presenza dopo i due anni di pandemia.

E grande la soddisfazione degli organizzatori. Per Guido Caravaggio e Remo Matricardi, rispettivamente presidente Assoflora e presidente Arfa “l’evento è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Visitatori anche da fuori regione, traffico in tilt nella zona del porto, operatori soddisfatti: era proprio ciò che volevamo, e siamo contenuti per un successo che, come al solito, è merito di un grande lavoro di squadra, che mette insieme le nostre associazioni di produttori e la Camera di Commercio Chieti Pescara. Un grazie all’associazione Atao, che durante l’evento ha acceso i riflettori sulla grande bellezza delle orchidee, e all’Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo, che ha organizzato un fantastico concorso di Poesia, e alla Pro Loco Pescara Aternum per la meravigliosa estemporanea di pittura Florarte. E grazie a quanti hanno dato il loro fattivo contribuito alla riuscita della Mostra del Fiore Florviva. Già da domani ci metteremo al lavoro per una nuova edizione, nella certezza che l’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per un settore di assoluto rilievo per l’economia abruzzese”.

“Esprimo grande soddisfazione per la perfetta riuscita di un evento tra i più attesi di questa stagione – commenta Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara -. Le migliaia di visitatori che hanno affollato il Marina di Pescara sono la testimonianza di quanto Mostra del Fiore Florviva sia diventata una delle manifestazioni di punta di questa regione. In questi due anni di pandemia, ne abbiamo sentito tutti la mancanza e riscoprirla, adesso, così piena e ricca di novità è stata una gioia per gli occhi e per il cuore. Il florovivaismo è un settore di punta del territorio, anche dal punto di vista turistico, sul quale occorre investire in modo sempre più efficiente ed organizzato”.

Di seguito, i risultati del concorso di poesia.

Sezione poesia in lingua:

1° Luca Dragani, con Alchimia

2° Caterina Franchetta, con Amaryllis

3° Annita Pierfelice, con Rinnova la vita

Poesia in dialetto:

1° Pietro Assetta Proietto, con La primavere de la vite

2° Antonio Del Beato Corvi, con Primavere

3° Antonietta Siviero, con ‘U battézze da primavére

Attestato di merito ai finalisti: Mara Seccia, Leda Panzone Natale, Mara Motta, Lucio Vitullo, Sandra De Felice, Giulia Madonna, Elisabetta Mancinelli, Manola Di Tullio, Stefania Fiorini, Maria Rosa Viglietti, Silvio Di Fabio, Caterina Franchetta.