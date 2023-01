Bisegna. È stata organizzata nel primo pomeriggio di domenica 29 gennaio, nella Valle del Giovenco, una fiaccolata in ricordo di Juan Carrito, l’orso investito alcuni giorni fa lungo la strada nei pressi del cimitero di Castel di Sangro.

L’iniziativa è stata ideata dalle organizzazioni di volontariato che operano nella Valle del Giovenco e dallo stesso Comune di Bisegna, che da tempo ha nei loro cartelli stradali di ingresso (Bisegna e San Sebastiano dei Marsi) la scritta “Paese dell’Orso”.

La fiaccolata in ricordo di Juan Carrito si svolgerà lungo un percorso “sulle tracce del figlio di Amarena”, partendo dai giardinetti di Bisegna (raduno previsto per le 14:30 e partenza alle 15) per raggiungere San Sebastiano dei Marsi (circa 2 km). Nel centro polivalente di San Sebastiano ci sarà un breve incontro dove si parlerà, appunto, della storia di Juan Carrito, ormai diventato un vero e proprio “personaggio”, la cui morte ha gettato nello sconforto non solo chi ha avuto modo di vederlo nelle sue gesta, ma anche quelli che ne hanno sentito parlare.

