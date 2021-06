Morte Epifani, il ricordo della Pezzopane: lascia un grande vuoto

L’Aquila. “Guglielmo Epifani se ne è andato. E lascia subito un vuoto grande”. Questo il commento dell’onorevole Stefania Pezzopane alla luce della scomparsa di Epifani, sindacalista e politico italiano che più volte aveva visitato l’Abruzzo sia in qualità di leader della Cgil, sia come esponente del Pd.

“Non era solo un sindacalista bravo, serio ed appassionato”, ha continuato Pezzopane, “ma è stato un paziente ed efficace segretario del Pd, in un momento difficilissimo. E poi un bravissimo parlamentare, umano, energico, sensibile. L’ultimo intervento appassionato in aula è stato pochi giorni fa, in ricordo di Giacomo Matteotti. Viveva il suo male con riservatezza. Per noi aquilani terremotati è stato un uomo utile, importante.

Ci recammo in delegazione da lui, a Roma, nella sede del Partito Democratico. Era il 2013, un momento difficilissimo per la ricostruzione. Avevamo bisogno di fondi per il post sisma e di un sostegno solido e permanente. E dovevamo superare il macigno delle tasse sospese nel post sisma e da restituire Eravamo in grande difficoltà. Si attivò con autorevolezza e poi venne a L’Aquila in una manifestazione energica che ricordo in ogni istante. Ha lasciato una traccia forte di lui. Grazie Guglielmo”.