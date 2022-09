Morto l’aquilano Giorgio Coraluppi, è stato il padre del sistema di videoconferenza

Giorgio Coraluppi, pioniere della tecnologia e innovatore di portata mondiale”. Con queste parole, il sindaco dell’Aquila, Pierlugi Biondi, commenta la scomparsa di Coraluppi, ‘padre’ del sistema di videoconferenza, nato il 20 febbraio 1934 nel capoluogo d’Abruzzo e morto il 28 settembre scorso a Pittsburgh. L’Aquila. “A nome della Municipalità aquilana esprimo sentimenti di cordoglio per la scomparsa di, pioniere della tecnologia e innovatore di portata mondiale”. Con queste parole, il sindaco dell’Aquila, Pierlugi Biondi, commenta la scomparsa di Coraluppi, ‘padre’ del sistema di videoconferenza, nato il 20 febbraio 1934 nel capoluogo d’Abruzzo e morto il 28 settembre scorso a Pittsburgh.

“Le sue invenzioni e intuizioni hanno influenzato e continuano e facilitare la nostra quotidianità. Il suo percorso di vita e professionale, contrassegnato da studio, impegno e professionalità è un esempio da ricordare e sono certo di ispirazione per i nostri giovani. Ai familiari tutti giungano sincere condoglianze”. Ha concluso il primo cittadino.

Senza Coraluppi, non esisterebbero i moderni Skype, Zoom, Teams e altri. Agli anni Settanta risale la scoperta dell’algoritmo che ha tra l’altro consentito alla Nasa di collegare migliaia di tecnici e ingegneri per pianificare i lanci delle missioni spaziali e senza il quale non sarebbe stato possibile sviluppare i sistemi e le app che oggi siamo abituati ad usare che hanno rivestito un ruolo decisivo durante i lockdown cui ci ha costretti la pandemia. Laureatosi in ingegneria a Milano, Coraluppi inizia a lavorare per Olivetti e Ibm. Negli anni Sessanta si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti, dove inizia il percorso che porterà lo poterà appunto alla scoperta dell’algoritmo della videoconferenza e a numerosi altri brevetti, che due anni fa gli sono valsi l’ingresso nella Hall of Fame della tecnologia spaziale.