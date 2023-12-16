Teramo. Grande entusiasmo ieri sera, martedì 15 dicembre, presso il ristorante “La Stazione” di Teramo alla cena di fine anno del Montorio Volley. Oltre allo staff, ai giocatori ed ai dirigenti della prima squadra, erano presenti i tantissimi ragazzi e le tantissime ragazze delle compagini del settore giovanile, accompagnati dalle loro famiglie.

In un clima di festa ed allegria è stato celebrato il percorso della società che ad oggi è l’unica squadra in Abruzzo ad esibire il marchio di Qualità Oro della Fipav, che certifica il buon lavoro svolto con i giovani. E proprio i ragazzi e le ragazze delle giovanili erano i più scatenati ieri sera, trascinando nelle danze anche il presidente Guglielmo d’Ugo.

Il Montorio Volley punta tantissimo sui giovani e partecipa a ben quattro campionati giovanili: under 19, under 17, under 15 ed under 13. Anche la prima squadra e quella della prima divisione hanno un’età media tra le più basse delle categorie, a riprova dell’impegno e della vocazione della società a coltivare in casa i propri talenti e a diffondere l’amore per la pallavolo.