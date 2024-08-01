L’Aquila. Sua Eccellenza Monsignor Antonio D’Angelo è il nuovo Arcivescovo Metroplolita dell’Aquila. “Partecipo a nome personale e dell’intera giunta regionale al momento di gioia della comunità ecclesiale dell’Aquila per la nomina di Sua Eccellenza Monsignor Antonio D’Angelo, a nuovo Arcivescovo Metropolita di L’Aquila. Con lui sono sicuro continuerà il dialogo proficuo che la Regione Abruzzo ha avuto in questi anni con la diocesi dell’Aquila”.

“A Sua Eminenza, Cardinale Giuseppe Petrocchi, il ringraziamento per il lavoro che ha saputo portare avanti a favore dell’intera comunità aquilana, anche attraverso il suo importante ruolo in Vaticano”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Monsignor Antonio D’Angelo, Arcivescovo Coadiutore dell’Arcidiocesi Metropolitana di L’Aquila, è nato il 2 marzo 1971 a Castelmauro (Campobasso), Diocesi di Termoli-Larino. Conseguito il diploma di Perito industriale, ha intrapreso gli studi universitari a Bologna. Successivamente è entrato nel Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano S. Pio X di Chieti, dove ha ottenuto il Baccellierato in Teologia.

È stato ordinato presbitero il 14 settembre 1996. Nel 2008 ha conseguito la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense a Roma e nel 2018 il Diploma dell’Istituto Superiore per Formatori presso la Pontificia Università Gregoriana.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: dal 1996 è stato Vicario Parrocchiale, Amministratore Parrocchiale e Parroco di S. Giovanni Battista a Colletorto e dal 2005 al 2007 Direttore della Caritas Diocesana; nel 2005 è diventato Canonico della Basilica Concattedrale di Larino e nel 2007 Vicerettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano S. Pio X di Chieti; dal 2007 al 2012 è stato Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale vocazionale e dal 2008 Membro del Consiglio Presbiterale; nel 2010 èstato nominato Economo del Seminario Regionale. Dal 2016 finora è stato Rettore del Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano S. Pio X di Chieti. Dal 2018 è Membro della Commissione Presbiterale Italiana della CEI.

Il 14 agosto 2021 il Santo Padre Francesco lo ha nominato Vescovo Ausiliare di L’Aquila. Il 12 settembre 2021 è stato consacrato Vescovo dal Cardinale Giuseppe Petrocchi e ha iniziato il ministero episcopale nell’Arcidiocesi di L’Aquila. Il 19 agosto 2023 Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo Coadiutore di L’Aquila, con diritto di successione.