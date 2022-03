Mobilità sostenibile: la Regione investe su formazione giovani nel settore ferroviario

Ortona. L’Accademia per la Mobilità Sostenibile di Ortona ITS MOST raccoglie la sfida promossa dalla Regione Abruzzo volta all’attivazione di corsi di alta specializzazione nel settore ferroviario. Si dà avvio quindi ad un processo di qualificazione e sviluppo della mobilità sostenibile, inserendo nel mercato del lavoro nuove professionalità per la

gestione del trasporto ferroviario, modale e combinato.

Si tratta della prima costruzione di filiera integrata formazione–lavoro per il trasporto merci su treno nella nostra regione. Grazie all’accordo tra ITS MOST e FORFER, Centro di Formazione riconosciuto da ANSFISA in campo nazionale, la Regione potrà mettere in campo finanziamenti per ben due corsi di alta formazione specializzante: Preparatore Treno e Agente di Condotta (Macchinista), a cui potranno partecipare 25 giovani diplomati con idonei

requisiti di ammissibilità.

“Il trasporto ferroviario è tra le modalità di trasporto con minore impatto negativo per l’ambiente e per il territorio. Inoltre, una tra le modalità di spostamento più sicure e più efficienti”, dichiara il Presidente dell’ITS MOST, Ing. Alfonso Di Fonzo, che prosegue “Il settore contribuisce in modo sostanziale all’economia dell’UE, impiegando direttamente circa 1 milione di persone nelle imprese per i servizi di trasporto ferroviario e nei gestori dell’infrastruttura. Il sistema ferroviario europeo trasporta circa 1,6 miliardi di tonnellate di merci e 9 miliardi di passeggeri all’anno ed è fondamentale per l’attuazione della strategia dell’UE volta a garantire un settore dei trasporti più sostenibile, la coesione economica e sociale e la connettività dei cittadini europei all’interno e tra gli Stati membri”.

La necessità di ottimizzare le nostre infrastrutture ferroviarie diventa un’opportunità vera per il nostro tessuto produttivo, i nostri porti e interporti; l’impegno della Regione è marcato dall”mminente ingresso del corridoio adriatico nelle Reti Transeuropee dei trasporti, TEN-T, e nelle azioni di sostegno, come questa, all’occupabilità di medio e lungo termine. Ed è proprio nell’offerta occupazionale verso nuove figure del comparto intermodale che TUA e Sangritana Spa oggi investono spazi formativi dedicati, attivano bandi di selezione mirati a tecnici specializzati e sostengono le attività formative dell’ITS MOST, non solo in qualità di soci fondatori, ma anche

fornendo esperti del mondo del lavoro intermodale e ferroviario e ospitando nelle proprie strutture, i futuri allievi per visite tecniche e dimostrazioni pratiche su impianti e veicoli. Rilevante l’impegno del Presidente II^ Comm. Cons. Regionale Manuele Marcovecchio e dell’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Quaresimale per la programmazione dei fondi regionali dedicati allo sviluppo delle nuove figure professionali.

