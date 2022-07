Mo.Te. Ambiente SpA: al via presentazione campagna di sensibilizzazione ambientale

Montorio al Vomano. Partirà nei primi giorni di agosto la campagna di comunicazione e sensibilizzazione ambientale realizzata dalla Mo.Te. Ambiente SpA e rivolta ai cittadini dei comuni di Cermignano, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Rocca Santa Maria e Valle Castellana, territori in cui la società di via Savini svolge i propri servizi di igiene ambientale.

L’obiettivo è quello di informare, in maniera sempre più capillare, i cittadini sull’importanza di svolgere correttamente la raccolta differenziata, illustrando con un linguaggio semplice e chiaro, anche attraverso l’utilizzo di grafiche esplicative, le migliori pratiche e i comportamenti da tenere, ricordando che un territorio pulito, ben curato e con il giusto decoro è il miglior biglietto da visita per far conoscere e scoprire le proprie ricchezze a livello turistico, ambientale e non solo. Il claim della campagna è appunto “Sei tu il protagonista di questo spettacolo” e mira a far comprendere come ogni rifiuto vada messo “al posto giusto”, perché migliorando i numeri e la qualità della raccolta differenziata si protegge l’ambiente.

La campagna, che vedrà tra i suoi partner anche il Coreve (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale), che ha deciso, tramite il proprio fondo, di finanziare questo progetto della Mo.Te. Ambiente SpA, sarà declinata attraverso la realizzazione di apposito materiale (locandine, flyer informativo e manifesti) che sarà distribuito ai cittadini e consegnato sul territorio; la creazione di un lay-out grafico semplice e chiaro, che permetta di veicolare il messaggio alla collettività; uno speciale televisivo che avrà, quale comune denominatore, il territorio, con gli amministratori che si faranno ambasciatori di questi “comportamenti virtuosi”; uno spot radiofonico e un’apposita “vela 6×3” che, nel corso del mese di agosto, quello che spesso vede i borghi rianimarsi di tanti cittadini che tornano per le vacanze estive, andrà in giro per i territori interessati per far conoscere la campagna di comunicazione ambientale ed il suo messaggio.

A partire da ottobre poi, nelle scuole dei comuni interessati, verrà proposta l’interessantissima campagna nazionale “Waste Travel 360”, primo progetto di realtà virtuale applicata all’Economia Circolare, volto a sensibilizzare i giovani e le famiglie sull’importanza del valore del rifiuto inteso come risorsa indispensabile per tutelare il mondo in cui viviamo. Il “tour virtuale”, in particolare, è uno strumento composto di immagini a 360°, navigabili intuitivamente da tutti i dispositivi, che permette al fruitore di compiere una visita immersiva ed interattiva, grazie alla resa grafica e alla qualità delle immagini in alta definizione. Si tratta di un prodotto fortemente informativo ed interattivo, che consente, sia da desktop che attraverso i visori VR messi a disposizione, di visitare gli impianti di lavorazione dei rifiuti, al fine di coniugare didattica ed innovazione tecnologica.

Sempre nel prossimo autunno partirà inoltre un interessante progetto di educazione ambientale realizzato dalla Mo.Te. Ambiente SpA dal titolo “Più ricicliamo, meno rifiuti produciamo, più salvaguardiamo l’ambiente” e rivolto agli studenti delle scuole elementari dei comuni nei quali la società svolge il servizio di raccolta differenziata. Questo punta a sensibilizzare proprio i più piccoli sull’importanza di un servizio, quello della raccolta differenziata, che è strategico per il futuro del nostro pianeta. Per questo è stato realizzato un apposito video, concepito scegliendo un format fresco e dinamico, che ha per protagonisti proprio dei giovani attori del territorio che guideranno, con l’ausilio dei tecnici della Mo.Te. Ambiente SpA, di animazioni e grafiche studiate ad hoc, i giovani studenti alla scoperta del variegato mondo della raccolta differenziata. Tutti i comuni interessati riceveranno un dvd del progetto e potranno così metterlo a disposizione di scuole, associazioni e Pro Loco che potranno così proporlo, in totale sicurezza, ai giovani studenti; inoltre tecnici della Mo.Te. Ambiente SpA terranno delle apposite lezioni nelle varie scuole al fine di approfondire questa tematica.

“La Mo.Te. Ambiente SpA conferma la sua grande attenzione verso il territorio e, anche grazie a questa importante campagna di comunicazione ambientale, punta a sensibilizzare la collettività sulle buone pratiche da seguire quotidianamente” spiega l’Amministratore Unico Ermanno Ruscitti. “I risultati raggiunti in questi anni nei comuni nei quali svolgiamo i servizi sono già lusinghieri e dimostrano, in maniera inequivocabile, l’impegno dei nostri cittadini, ma come è giusto che sia puntiamo a migliorare sempre più, per questo, anche attraverso una campagna di comunicazione semplice, chiara e di impatto miriamo a raggiungere risultati sempre migliori e chiediamo ai cittadini “uno sforzo in più”. In tal senso abbiamo individuato delle apposite aree su cui intervenire e sulle quali puntiamo a far crescere i numeri della raccolta”.

“In tale ottica abbiamo chiesto agli amministratori di “metterci la faccia” in questa campagna partecipando, in prima persone, alla realizzazione di uno speciale tv, diventando loro per primi ambasciatori di questo messaggio positivo e propositivo, spronando i propri cittadini a svolgere una raccolta differenziata sempre più attenta e puntuale perché un territorio pulito e ben tenuto è il miglior biglietto da visita possibile per far conoscere le nostre meraviglie. Infine siamo lieti che il nostro progetto sia stato cofinanziato dal Consorzio CoReVe, mediante appunto il fondo Ancitel-Coreve, in maniera significativa, a dimostrazione della bontà del prodotto realizzato” conclude Ruscitti.