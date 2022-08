Miss Mondo Abruzzo: eletta prima semifinalista Viktoriya Yurkevych, 17enne ucraina che vive a Pescara

Roseto degli Abruzzi. Reginette di bellezza in terre d’Abruzzi. Ecco che in quest’estate 2022, la città rosetana ha ospitato la prima finale regionale di Miss Mondo Italia. La gara è stata “organizzata dall’Agenzia Fourevent rappresentata da Camillo Del Romano”, scrive il comunicato dell’evento, “ed esclusivista per le regioni Abruzzo Marche e Molise del concorso nazionale in collaborazione con il Comune di Roseto e con l’Assessorato al Turismo Sport e Commercio nella persona dell’Assessore Lorena Mastrilli ha patrocinato la manifestazione. L’accogliente Piazza della Repubblica ha accolto il numerosissimo pubblico presente con uno spettacolo completo fra moda, bellezza e musica, le 21 miss in gara per lo più abruzzesi, unite alle ragazze delle Marche, Molise e Lazio si sono contese l’ambita fascia e coroncina valida per partecipare alle fasi finali di Miss Mondo in programma a Gallipoli”.

“La giuria presieduta dal sindaco Dottor Mario Nugnes coadiuvato dai giurati Enio Pavone, Mario De

Sanctis, Lorena Sorgentone, Franceso Nardone, Alessandro Borzelli, Sara Alonzo, Luca Maggitti, Giovanni

Savini, Ida Maggetti, Giovanna Savini, Emma Furia, Gianni Ferri, Carlo Barbarossa, Franceso Topini,

Serena D’Alessandro e Francesco Cannarsa, ha avuto l’arduo compito di giudicare le miss in gara.

La prima classificata con fascia semifinalista nazionale è risultato Viktoriya Yurkevych”. La vincitrice, 17 enne di origini ucraine ma pescarese d’adozione, bionda e con i suoi 177 cm di altezza, aspira ad affermarsi come modella. “Al secondo posto”, prosegue il comunicato, “con fascia Miss Mondo Roseto si è classificata Camilla De Berardinis 18 anni di Pescara, terza classificata con fascia Miss Gil Cagnè si è classificata Giada Pelusi 19 anni di Atri (Te), al quarto posto con fascia Miss Caroli Hotel si è classificata Lavinia Puggioni 17 anni di Ardea (Rm), infine la fascia de La Miss del Web by Agricola vinta da Aurora Gianni con i voti on-line sul sito di Miss Mondo Italia”.

“Sono stati assegnati vari riconoscimenti per Eleganza, Cinema, Portamento e Fotogenia alle miss: Alice Luis

Galassi, Martina Conte, Valentina Morelli, Ylenia Ciccocioppo, Angela Del Rosso, Clizia Lanciotti, Elisa

Ceroli, Giulia Bracalenti, Helena Pelagatti e Rebecca Bertarelli, le altre miss in gara sono state: Giorgia

Caravaggio, Sofia Tassone, Alice Segantini, Sophia Galasso, Illiana Milillo e Aurora Verni.

La serata è stata presentata dalla strepitosa Antonella Ciocca e sul palco con la sua voce ha emozionato il

pubblico la cantante pescarese Lorenza Tedesco ed infine il comico Luca Giuliano ha regalato un momento

di cabaret. Le coreografie curate da Valeria Carullo la regia di Camillo Del Romano, le fotografie curate da Antonio Tommarelli e le riprese video di Angelo Apolito. Il tour continua con la prossima tappa del 28 agosto a Termoli in Molise”.