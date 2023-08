Pescara. C’è stata gloria anche per l’Abruzzo sabato sera 26 agosto alle finali nazionali dei concorsi di Miss Grand Prix e Mister Italia andate in scena allo stadio del mare di Pescara. A vincere i titoli più ambiti sono stati la romagnola Azul Prandini e il milanese Pierluigi Mastropasqua, incoronati rispettivamente “Miss Grand Prix 2023” e “Mister Italia 2023”.

Ma tra le fasce di settore assegnate ci sono anche tre concorrenti abruzzesi. In campo maschile, la fascia di “Un bello per il Cinema 2023” è stata assegnata infatti al 19enne teatino Lorenzo Mammarella. Calciatore di ruolo centrocampista nel campionato di Eccellenza (“il mio idolo è Pirlo”), Mammarella nella vita di tutti i giorni aiuta il padre nell’azienda di famiglia ma il pensiero, anche alla luce dell’affermazione a Mister Italia, è rivolto al mondo dello spettacolo: “Non mi aspettavo di vincere una fascia così importante – confessa Lorenzo.

Sono ovviamente contentissimo e ho condiviso questa gioia con i tanti parenti presenti a Pescara per assistere alla finalissima. Vorrei giocare le mie carte nel mondo dello spettacolo, magari ripercorrendo le orme di Costantino Vitagliano a cui dicono in tanti che assomiglio”.

Passando al concorso di Miss Grand Prix, ecco la gioia di due splendide ragazze della provincia di Teramo. A indossare la fascia di “Miss Grand Prix Moto 2023” è la 22enne Fabiola Sacripante, studentessa al quarto anno di Giurisprudenza da Martinsicuro: “Sono ancora molto contenta ed emozionata.

È stata un’esperienza divertente, ho conosciuto tante nuove ragazze e l’atmosfera è stata davvero professionale e confortevole. Mi sono messa in gioco accettando la sfida, sospinta dall’energia e dal tifo di tutta la mia famiglia, e sono stata premiata. Il sogno è diventare una modella professionista, magari ripercorrendo le orme di Naomi Campbell, che è un mio idolo sin da quando ero bambina”.

Lavorare nel mondo della moda è anche il sogno della 16enne teramana Giada Casalena, studentessa al liceo classico di Teramo e vincitrice del titolo di “Miss Grand Prix Fitness 2023”. “È una fascia a cui tenevo particolarmente in quanto pratico kickboxing e faccio molta palestra. Ma il sogno è quello di diventare una modella, magari emulando le carriere di Bella Hadid o di Vittoria Ceretti, o anche una presentatrice come la Hunziker. Quella di Pescara è stata una bellissima serata a coronamento di tre giorni fantastici con tutto lo staff del concorso: un’esperienza che se tornassi indietro rifarei altre mille volte”.

Condotta da Jo Squillo, la serata organizzata da patron Claudio Marastoni ha visto sul palco tanti nomi del mondo dello spettacolo italiano da Viola Valentino a Serena De Bari, da Roberta Beta (Grande Fratello, prima edizione) ad Andrea Della Cioppa (Temptation Island, Uomini e Donne) fino alla ballerina Veruska Puff, considerata una regina del burlesque a livello internazionale. Tanta la gente accorsa sul lungomare pescare per uno spettacolo di oltre tre ore che ha visto alternarsi splendide coreografie (molto apprezzate le sfilate con gli abiti da sposa e da cerimonia di Lina Pediconi, con i costumi da bagno Fishirt e le acconciature di Excelsior Parrucchieri) con i momenti di suspence tipici del concorso di bellezza, con i gruppi dei concorrenti via via scremati fino alla proclamazione dei due vincitori.

In giuria, accanto al modello, attore e fotografo Alessio Cortese c’erano anche i detentori delle corone, i vincitori del 2022 Walter Zappalà e Martina Caucino. In platea anche le istituzioni con in prima fila il sindaco Carlo Masci e l’assessore al turismo Alfredo Cremonese. Entrambi i concorsi di Mister Italia e Miss Grand Prix sono organizzati da patron Claudio Marastoni con il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, Di Paolo Arredamenti e il patrocinio del Comune di Pescara e del Comune di Giulianova.