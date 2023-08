L’Aquila. La Corale Gran Sasso dell’Aquila è stata invitata ad esibirsi nella prestigiosa Rassegna di canti tradizionali Folkloristici di Florinas (Sassari), manifestazione giunta alla 28/a edizione.

Il concerto, in programma domani – sabato 5 agosto – nell’Anfiteatro comunale con inizio alle ore 21.30, è organizzato dalla associazione culturale Coro di Florinas e prevede la partecipazione anche del Coro di Iglesias e del Coro di Nuoro.

La Corale Gran Sasso, guidata dal suo maestro Carlo Mantini farà ascoltare i brani più rappresentativi del folklore aquilano ed abruzzese. Un programma denso di impegni e incontri istituzionali, con momenti di esibizione anche in altre località adiacenti, fra stasera e l’8 agosto.

La Corale Gran Sasso nel corso della sua lunga carriera si è esibita spesso in Sardegna, in particolare per le edizioni negli anni ’70 della Europeade a Nuoro e poi negli Incontri polifonici a Oristano nel 1974.

Lo stesso direttore Carlo Mantini, attualmente in forza al Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, è stato docente nei Conservatori di Cagliari e Sassari.

Una stretta amicizia lega la formazione aquilana ai famosi Canarjos di Nuoro, ospiti anche della rassegna nazionale Canti e danze popolari della città dell’Aquila, sia prima che dopo il sisma del 2009.