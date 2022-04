“Mettersi in proprio”, a Silvi evento dedicato all’imprenditoria femminile

Silvi. Lunedì 2 maggio alle 15,30 si terrà in Silvi alla via Fonte Scura presso il Ferretti Village il convegno “Mettersi in proprio” dedicato all’ imprenditoria femminile. Sarà l’occasione di un approfondimento per i professionisti operanti nel settore giuridico-economico e di informazione-formazione sulle donne che intendono usufruire delle opportunità offerte dai bandi finanziati dal PNRR a fondo perduto e/o agevolato che partirà nei prossimi giorni. “L’evento promosso dalla consigliera Beta Costantini – ha dichiarato il vicesindaco con delega a Sociale Fabrizio Valloscura – sarà realizzato con il contributo ed il patrocinio dell’assessorato al Sociale.

L’amministrazione comunale, costantemente impegnata a sostenere le proposte che sono finalizzate a sostenere progetti e azioni del mondo delle donne, ritiene doveroso stare al fianco delle donne del territorio anche con iniziative come questa che possono essere di stimolo e crescita per la comunità”. Al convegno, moderato dal giornalista Valerio De Carolis, parteciperanno autorevoli relatori quali Fiammetta Ricci, Delegata Alle Pari Opportunità dell’Università di Teramo, Luca Scarpantoni, consigliere dell’Ordine degli Avvocati, Emanuela Grimaldi Direttore del Dipartimento di Presidenza della Regione Abruzzo, Filippo Lucci e Alessandro Perfetti esperti in progettazione Europea, nonché la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone. “Il mio sentito ringraziamento, ha dichiarato la Consigliera Comunale Beta Costantini, “va a tutti loro per la qualificatissima collaborazione e a Daniela Ferretti, da tempo operante con la sua famiglia nel settore alberghiero e turistico, che ha messo a disposizione la struttura e i servizi. Ritengo doveroso fornire alle donne, che vogliono mettersi in proprio o consolidare la propria attività, informazione e offrire gli strumenti formativi mettendo a loro disposizione strutture di supporto che le assistano nell’intercettazione delle opportunità che vengono loro offerte, soprattutto in momenti come questi in cui sono previsti consistenti finanziamenti da assegnare per la rinascita del Paese”.

Per la realizzazione del convegno, un ruolo importante l’ha avuta l’associazione NovaCivitas che gestisce lo sportello dell’Ambito Fino-Cerrano per le vittime di violenza domestica e promotrice del concorso “Le Perle di Silvi”, ideato dalla presidente, Luigia Corneli che ne ha annunciato anche la cerimonia della premiazione. “Al termine del convegno”, ha detto Luigia Corneli, “alla presenza del sindaco Andrea Scordella, saranno premiate sei donne che a giudizio della commissione si sono contraddistinte nel campo del lavoro, della cultura e del volontariato, raggiungendo traguardi importanti che hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita della comunità. Con la loro testimonianza diretta ci faranno partecipi della loro esperienza di vita. Sono convinta che la lotta alla violenza domestica passa anche attraverso la promozione delle condizioni che puntano a garantire l’indipendenza economica delle donne”.