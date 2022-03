Meteora luminosa: tanti gli avvistamenti dall’Abruzzo (Video)

Massa d’Albe. Sono tantissime le testimonianze che arrivano dal territorio sulla scia luminosa che ieri è stata avvistata in tutto il centro Italia. Anche nella Marsica questa scia si è fatta notare e in particolare in tanti hanno testimoniato questa presenza luminosa improvvisa in cielo nel territorio di Massa D’Albe.

“Insieme alla mia famiglia”, ha raccontato un ragazzo del posto, “ieri sera abbiamo notato questo evento alle 20 sulla strada provinciale Palentina direzione Massa d’Albe”.

Si è probabilmente trattato di uno degli eventi più luminosi degli ultimi anni, con boato ben udito da diverse persone al centro Italia.

Il transito non è dunque passato inosservato e la risposta probabile arriva dal team di una associazione di astronomia operante a livello amatoriale nazionale. Si tratterebbe dunque del passaggio in atmosfera di uno o più frammenti di un oggetto di origine antropica, o blocchi di materiale roccioso definito bolide.

“Questa”, ha spiegato Passione Astronomia, “è l’ipotesi più plausibile. Con riferimento al materiale roccioso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità”.

Non è chiaro se alcuni frammenti abbiano raggiunto il suolo, ma probabilmente sarà possibile capirlo non appena verrà effettuata una triangolazione con le telecamere.

L’attraversamento sarebbe avvenuto a distanza di 150 chilometri di distanza da terra. Ma l’effetto ottico sarebbe diverso, con sensazione di vederlo a distanza ridotta. Si tratta di fenomeni che non destano alcuna preoccupazione.

Video dalla webcam Cesena Centro di di Meteo Italia