L’Aquila. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Le sciabolate artiche di Attila alimentano una circolazione depressionaria al Sud che determina ancora condizioni di tempo instabile sul Centro-Sud adriatico, in Sardegna, diffusamente sulla Sicilia e sul reggino con neve fin sopra i 300 metri sugli Appennini centrali, a 7-900 metri altrove (1200m in Sicilia). Sarà soleggiato altrove. Clima invernale con venti tesi dai quadranti nordorientali.

Per quanto riguarda domani, invece, venti freddi polari soffiano sull’Italia. Clima invernale.

Cielo prevalentemente coperto sulle regioni adriatiche centro-meridionali, rovesci invece sono attesi sulla Sardegna settentrionale, sulla Sicilia, qui prima sui settori orientali e poi centro-occidentali, locali piogge sul reggino. Nuvolosità diffusa sul resto del Sud e soleggiato altrove. Temperature in locale diminuzione.