L’Aquila. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Ultimo giorno dell’anticiclone. Giornata diffusamente nebbiosa al Centro-Nord e localmente al Sud, soprattutto al mattino, poi con cielo coperto o molto nuvoloso, bigio, uggioso su molte regioni.

Più sole soltanto su Isole Maggiori, Calabria, confini alpini, Appennini. Entro sera peggiora al Nord con piogge sparse a ovest. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili.

Per quanto riguarda domani, invece, pressione via via meno salda, il tempo è destinato a peggiorare gradualmente a partire dal Nordovest verso il Nordest.

Arriva una debole perturbazione al Nord e occasionalmente anche al Centro con precipitazioni a carattere sparso, generalmente di debole intensità e sotto forma di pioviggine. Spruzzate di neve sulle Alpi sopra i 1300 metri. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.