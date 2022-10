Meteo, tempo stabile ancora per poco, in arrivo peggioramenti nel weekend

L’Aquila. Perdura l’alta pressione sull’Italia, con conseguente stabilità atmosferica e temperature sopra le medie stagionali, con punte oltre i 25 gradi e uno zero termico prossimo ai 4000 metri. Ma durante il weekend, con l’indebolirsi dell’anticiclone, il tempo peggiorerà, dapprima su Sardegna e Nordovest della nostra penisola nella giornata di domenica e, nel resto del Paese, all’inizio della prossima settimana. E’ quanto prevede Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, secondo cui le poche nuvole presenti sull’Italia sono per lo più sotto forma di velature e di alcuni locali strati bassi in Val Padana dove nelle ore più “fredde” si forma anche qualche banco di nebbia lungo il Po. Stimata anche una sensibile escursione termica, specie al Nord, tra le notti con minime di 8-10°C ed i pomeriggi con massime fino a 26- 30°C.

Nel dettaglio: – Giovedì 6. Al nord: bel tempo e caldo, nebbie nella notte in pianura. Al centro: bel tempo e caldo salvo velature in Sardegna. Al sud: bel tempo e caldo salvo locali addensamenti in Sicilia. – Venerdì 7. Al nord: bel tempo salvo nubi basse e nebbie al mattino. Al centro: cielo velato con maggiori addensamenti tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: cielo velato, nuvoloso tra Basilicata e Campania. – Sabato 8. Al nord: velato a tratti nuvoloso. Al centro: velato con nubi in aumento in Sardegna e qualche pioggia in serata. Al Sud: nuvoloso tra Basso Adriatico e Calabria, soleggiato altrove. Tendenza: peggioramento al Nord e in Sardegna domenica, prossima settimana con probabile maltempo, specie al Centro-Sud e sul Triveneto.