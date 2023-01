L’Aquila. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 15 GENNAIO: Nord: Il tempo sarà previsto in peggioramento dapprima con piovaschi, poi con rovesci in Liguria e al Nordest. Neve sulle Alpi sopra i 900m. Centro: Il tempo tenderà a peggiorare sull’alta Toscana con qualche rovescio. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Sud: Cielo irregolarmente nuvoloso su Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature non subiranno variazioni.

LUNEDÌ 16 GENNAIO:Nord: Un po’ instabile sul Triveneto con piovaschi, ma maltempo sul Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso altrove. Centro: Precipitazioni sparse dapprima sulla Toscana settentrionale, poi in serata anche su Umbria e Lazio dove risulteranno anche forti. Sud: Tempo instabile su Campania e coste tirreniche in generale, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in lieve aumento.

MARTEDÌ 17 GENNAIO: Nord: Rovesci al Nordest, neve copiosa sulle Alpi a quote bassissime, spazi soleggiati in Liguria, sul basso Piemonte e sull’Alto Adige.Centro: Venti forti di Libeccio e condizioni di forte maltempo su Toscana, Umbria e Lazio. Neve sui rilievi a 1200 metri. Nubi irregolari altrove. Sud: Violento maltempo su Campania e Sardegna occidentale. Piogge sul Gargano e in Basilicata, nubi irregolari su Calabria, Sicilia e Salento.